Екс-форвард збірної України та радник міністра молоді та спорту Євген Селезньов став амбасадором Федерації боксу України.

"Євген завжди був прикладом працелюбності, дисципліни та поваги до своєї справи. Тепер він готовий ділитися цим досвідом і в боксерській родині, допомагаючи популяризувати бокс та надихати молодь до занять спортом.

Федерація боксу України вітає Євгена Селезньова в амбасадорській команді. Разом ми продовжуємо формувати середовище, де спортивний досвід, авторитет і особисті досягнення стають основою для нових перемог", – повідомляє прес-служба ФБУ на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Селезньов – володар Кубка УЄФА (2008/09), чемпіон України (2011/12), переможець Кубка (2011/12) та Суперкубка України (2012), Кубка (2017/18) та Суперкубка Туреччини (2018), фіналіст Ліги Європи (2014/15) тощо. Двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України (2010/11 та 2011/12). З 2024 року Євген виступає за медіаклуб Армат.

