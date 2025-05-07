Зіркова Івана Кньолл знову стала зіркою об'єктивів на великій спортивній події.

Хорватська модель Івана Кньолл засвітилася на Гран-прі Маямі.

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Фото ефектного образу 32-річна зірка чемпіонату світу-2022 з футболу та Євро-2024 опублікувала в себе на сторінці в Instagram.

На численних зображеннях Кньолл позує перед боксом Фернандо Алонсо. Члени команди Астон Мартін не могли відірвати погляду від моделі.

Образ хорватки прикрасили джинси та топ з різноманітними іграшковими машинками, якими вона похвалилася перед гонщиками.

Також Кньолл зробила селфі з колишнім австрійським пілотом Тото Вольффом та босом Альпін Флавіо Бріаторе.

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