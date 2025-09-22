Іспанський гонщик Карлос Сайнс із Вільямса на Гран-прі Азербайджану став другим у кваліфікації, а в перегонах програв лише Джорджу Расселлу з Мерседес і фінішував на подіум – посів третє місце.

Формула-1: переможний дубль Ферстаппена, провал Піастрі, подіум для Сайнса

Подіум Сайнса став першим подіумом для Вільямс з моменту Гран-прі Бельгії 2021 року. Утім, тоді самі перегони фактично проведені не були, а їхні результати були сформовані за підсумками кваліфікації, що відбулася в дощ. У справжній гонці Вільямс востаннє був на подіумі у 2017-му. Також у Баку Ленс Стролл у своєму дебютному сезоні посів третє місце, пропустивши на останньому колі лише Валттері Боттаса з Мерседес.

Карлос Сайнс став першим пілотом після легендарного чотириразового чемпіона Формули-1 Алена Проста, який зміг фінішувати в призерах у складі трьох топових команд – Феррарі, Макларен і Вільямс. Саме ці "стайні" мають у своєму активі найбільшу кількість титулів серед конструкторів та проведених перегонів у Формулі-1.

