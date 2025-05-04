Поєдинок Сауля Альвареса (63–2–2, 39 KO) та Вільяма Скалла (23–1, 9 KO) став головною подією боксерського вечора в Ер-Ріяді.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) виявився не надто видовищним.

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Сауль на класі здолав опонента і забрав собі пояс IBF. Склалося враження, що Скалл просто хотів зберегти статус непереможеного та постійно тікав від Канело, вмикаючи "велосипед". 32-річний кубинець викинув кілька непоганих ударів, але цього було явно замало – поразка одноголосним рішенням суддів (115:113, 116:112, 119:109). Альварес всьоме поспіль проводить усі 12 раундів – після поразки від Бівола 6 перемог.

Вже відомо, хто стане наступним суперником Канело. На ринг піднявся чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), а Туркі Аль аш-Шейх зробив потужний анонс. 12 вересня у Лас-Вегасі відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні. Це має бути значно цікавіше, ніж "лови" зі Скаллом.