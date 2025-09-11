Український тенісист Віталій Сачко здолав Тьяго Перейру на турнірі в Щецині. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+"

Челленджер, Щецин (Польща), грунт, 1/8 фіналу

Віталій Сачко (Україна, ATP № 224) – Тьягу Перейра (Португалія, ATP № 285) – 2:1 (6:7, 6:4, 6:4)

Фінал Кубка Біллі Джин: історичні матчі за участі Світоліної, Костюк та інших транслюватимуть у безкоштовному доступі

Матч для українця дався нелегко: у першому сеті Сачко поступився на тай-брейку. У другій партії українець зумів переламати хід гри, забравши вирішальну подачу Перейри при рахунку 5:4 і зробивши брейк.

Третій сет пройшов за схожим сюжетом: суперники обмінялись брейками, а під кінець сету українець зумів забрати подачу португальського тенісиста, а разом з нею – матч.

Суперником Віталія Сачка в 1/4 фіналу турніру в Польщі буде переможець пари Йозеф Ковалік (ATP № 552) – Тьяго Тіранте (ATP № 116).

Олійникова розгромила сербку і вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA у Словенії