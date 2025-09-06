Віталій Сачко та Олег Приходько зупинились у фіналі турніру в Австрії, поступившись суперникам у вирішальному тайбрейку. Результат та звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

Challenger. Тульн. Грунт, чоловіки, пари, фінал

Віталій Сачко / Олег Приходько (Україна) – Ніл Оберляйтнер / Йоель Йозеф Шварцлер (Австрія) – 1:2 (7:5, 3:6, 7:10)

Алькарас – про можливу присутність Трампа на фіналі US Open-2025: "Намагатимусь не концентруватися на цьому"

У Тульні (Австрія) відбувся фінал парного розряду челенджера, у якому за титул боролися українці Віталій Сачко та Олег Приходько. Їх суперниками був австрійський дует Оберляйтнер/Шварцлер.

Перший сет залишився за українцями — 7:5. Австрійці відповіли впевненою грою у другій партії та зрівняли рахунок — 6:3. Чемпіонський тайбрейк вирішив долю титулу, і там точнішими були опоненти українського дуету — 10:7.

Українка Олійникова зупинилася за крок від фіналу на турнірі у Швейцарії – відіграла матчбол, драма у вирішальній партії