Попри дискваліфікацію на 3 місяці через допінгову справу, рейтинг ATP очолює Яннік Сіннер. На другу позицію піднявся переможець ґрунтового Мастерсу в Монте-Карло Карлос Алькарас, а Алєксандр Звєрєв опустився на третю сходинку. Відзначимо, що австралієць Алекс де Мінор піднявся аж на 2 позиції (сьомий у топ-10), а Каспер Рууд опустився на десяте місце.

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Чимало змін і серед українців. Так, Віталій Сачко піднявся аж на 45 позицій завдяки виходу в фінал челенджера у італійській Монці – тепер він 256-й. Другою ракеткою України став Олег Приходько, який покращив своє розташування на 5 позицій (325-й).

Олександр Овчаренко опустився аж на 27 позицій (351 місце). Вадим Урсу став 452-м, піднявшись на 34 місця, а Олексій Крутих завдяки перемозі на 25-тисячнику в Анталії піднявся на 65 позицій (475-й, п'ята ракетка України).

Топ-10 оновленого рейтингу WTA:

1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 930 очок.

2. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 720.

3. (2). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) – 7 595.

4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 280.

5. (5). Новак Джоковіч (Сербія) – 4 120.

6. (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 870.

7. (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 535.

8. (9). Андрєй Рубльов (Росія) – 3 490.

9. (11). Даніїл Медведєв (Росія) – 3 290.

10. (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 215.

Українці в оновленому рейтингу WTA:

256 (301). Віталій Сачко (Україна) – 218 очок.

325 (330). Олег Приходько (Україна) – 155.

351 (324). Олександр Овчаренко (Україна) – 144.

452 (486). Вадим Урсу (Україна) – 100.

475 (540). Олексій Крутих (Україна) – 91.

494 (490). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 83.

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