ATP Challenger Tour 75, Острава (Чехія), ґрунт, 1/16 фіналу

Адріан Маннаріно (Франція, ATP №124) – Віталій Сачко (Україна, ATP №253) – 0:2 (0:6, 6:7)

Сачко піднявся на 45 позицій, ще 3 українці покращили своє становище – оновлений рейтинг ATP

У першому раунді чеського челенджера українець Віталій Сачко переміг колишню сімнадцяту ракетку світу, третього сіяного Адріана Маннаріно (124).

Перший сет став справжнім побиттям француза, завдяки якому український тенісист забрав партію з рахунком 6:0 на свою користь. В наступному сеті Маннаріно зібрався і майже дотягнув до тай-брейку, але українцю щастило більше в цій зустрічі. За весь матч Сачко подав одразу 5 подач на виліт.

Додамо, що в 1/8 фіналу челенджера в Остраві українець зустрінеться з німцем Генрі Сквіре, який посідає 225 місце в рейтингу ATP.

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