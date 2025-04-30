ATP Challenger Tour 75, Острава (Чехія), ґрунт, 1/8 фіналу

Віталій Сачко (Україна, ATP №253) – Генрі Сквіре (Німеччина, ATP №225) – 0:2 (5:7, 2:6)

Сачко переміг третього сіяного на челенджері в Чехії – перший сет був справжнім побиттям

Український тенісист Віталій Сачко прикро програв у 1/8 фіналу челенджера в Остраві, поступившись місцем у чвертьфіналі німцю Генрі Сквіре.

Перший сет тенісисти провели на рівних і здавалось, що справа йде до тай-брейку. Але в останніх двох геймах німець був вправнішим, ніж Сачко, і забрав партію.

Другий сет також почався з рівної боротьби. Тенісисти забрали по два гейми на своїх подачах, але далі Сачку перестало щастити. В підсумку 6:2 в сеті та 2:0 в матчі на користь Сквіре.

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