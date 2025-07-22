Колишній виконувач обов’язки президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін дав оцінку законопроєкту 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, а підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За нього 22 липня проголосували народні депутати України.

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"12414 прийняли. Мда… Цей закон повністю знищує незалежність антикорупційних державних органів. Є катастрофічний ризик, що якщо президент Зеленський підпише скандальний 12414, то від нього відвернуться більшість лідерів думок, які через війну або мовчали? або підтримували його.

Депутати – молодці. Отримають першу акцію протесту під ОП з початку повномасштабного вторгнення. Русня аплодує стоячи. Ну і президент туди ж, якщо підпише.

Це якийсь безпрецедентно дивний постріл у ногу, руку і, можливо, навіть у голову", – написав Пронін у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт 12414, нагадаємо, підтримали 263 депутати, зокрема представники спорту – олімпійський чемпіон Жан Беленюк, стронгмен Василь Вірастюк, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент клубу Епіцентр та голова Федерації важкої атлетики Олександр Герега, а також президент Федерацій біатлону України Іван Крулько.

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