"Русня аплодує стоячи": колишній в.о. голови Федерації легкої атлетики України – про скандальний закон 12414
Євген Пронін відреагував на позбавлення НАБУ та САП незалежності.
Колишній виконувач обов’язки президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін дав оцінку законопроєкту 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, а підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За нього 22 липня проголосували народні депутати України.
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"12414 прийняли. Мда… Цей закон повністю знищує незалежність антикорупційних державних органів. Є катастрофічний ризик, що якщо президент Зеленський підпише скандальний 12414, то від нього відвернуться більшість лідерів думок, які через війну або мовчали? або підтримували його.
Депутати – молодці. Отримають першу акцію протесту під ОП з початку повномасштабного вторгнення. Русня аплодує стоячи. Ну і президент туди ж, якщо підпише.
Це якийсь безпрецедентно дивний постріл у ногу, руку і, можливо, навіть у голову", – написав Пронін у своєму телеграм-каналі.
Законопроєкт 12414, нагадаємо, підтримали 263 депутати, зокрема представники спорту – олімпійський чемпіон Жан Беленюк, стронгмен Василь Вірастюк, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент клубу Епіцентр та голова Федерації важкої атлетики Олександр Герега, а також президент Федерацій біатлону України Іван Крулько.
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