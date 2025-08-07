Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк нашли себе интересное занятие в летний период.

Пидручный и Лесюк / Фото из соцсетей

Двое украинцев приехали в Норвегию для выступления в летней гонке Lysebotn Opp (7,5 км, без стрельбы). Вся дистанция идет с набором высоты, что является большим физическим испытанием для участников.

Эти гонки имеют большую популярность среди лыжников, а не биатлонистов, поэтому неудача украинцев отнюдь не удивляет. Лесюк занял 51-ю позицию, а Пидручный финишировал на 63-й строчке.

"Это была очень сложная гонка. Начало было замечательное, но финиш получился не слишком хороший", – прокомментировал результат Дмитрий Пидручный.

Далее в рамках норвежского шоу запланированы соревнования исключительно по стрельбе, также будут проведены суперспринт и масстарт.

Результаты Lysebotn Opp.

1. Симен Крюгер

2. Андреас Фьорден Ри +0:06

3. Ивер Андерсен +0:12

...

12. Эрик Перро +1:45

30. Эмильен Жаклен +3:23

51 Тарас Лесюк +5:18

63. Дмитрий Пидручный +7:06