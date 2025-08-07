Звезды украинского биатлона выступили на необычных соревнованиях в Норвегии – оба не попали даже в топ-50
Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк нашли себе интересное занятие в летний период.
Двое украинцев приехали в Норвегию для выступления в летней гонке Lysebotn Opp (7,5 км, без стрельбы). Вся дистанция идет с набором высоты, что является большим физическим испытанием для участников.
Легенда биатлона подписал контракт с футбольным клубом – сумма "трансфера" смешит даже его самого
Эти гонки имеют большую популярность среди лыжников, а не биатлонистов, поэтому неудача украинцев отнюдь не удивляет. Лесюк занял 51-ю позицию, а Пидручный финишировал на 63-й строчке.
"Это была очень сложная гонка. Начало было замечательное, но финиш получился не слишком хороший", – прокомментировал результат Дмитрий Пидручный.
Далее в рамках норвежского шоу запланированы соревнования исключительно по стрельбе, также будут проведены суперспринт и масстарт.
Результаты Lysebotn Opp.
1. Симен Крюгер
2. Андреас Фьорден Ри +0:06
3. Ивер Андерсен +0:12
...
12. Эрик Перро +1:45
30. Эмильен Жаклен +3:23
51 Тарас Лесюк +5:18
63. Дмитрий Пидручный +7:06