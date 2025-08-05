Призеры Олимпиады-2024 в беге на 100 метров Ноа Лайлз и Кишейн Томпсон впервые встретятся на этапе Бриллиантовой лиги.

Ноа Лайлз и Кишейн Томпсон снова станут соперниками после эпического противостояния на Олимпиаде-2024, сообщает официальный сайт Бриллиантовой лиги.

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Соревнования пройдут в Силезии (Польша) в субботу, 16 августа. Лайлз и Томпсон запомнились эпическим завершением соревнований на Олимпиаде-2024, когда оба атлета показали одинаковое время – 9,79 секунды. Победителя определял фотофиниш, который помог определить победителя – им стал Ноа Лайлз, который опередил оппонента на 0,005 секунды.

Это золото стало первым на Олимпиадах для американского бегуна, тогда как Кишейн Томпсон завоевал дебютное серебро. В текущем сезоне Ноа Лайлз завоевал золото на дистанции 200 м в Монако и серебро на 100 м в Лондоне.

Кишейн Томпсон в сезоне-2025 одержал первую в карьере победу на этапе Бриллиантовой лиги – торжествовал в Юджине на 100-метровке со временем в 9,85 секунды. Также серебряный призер Олимпиады в конце июня стал шестым самым быстрым бегуном в истории, показав результат в 9,75 секунды.

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