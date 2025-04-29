Звезду НФЛ захейтили из-за встречи с Трампом – футболист заявил, что уважает президента США
Футболист Филадельфия Иглз Сакуон Баркли получил от болельщиков волну критики из-за встречи с Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп стал синонимом слова "скандал". Какой бы спортсмен не встретился с ним – он сразу же получает беспощадную критику.
Звезда американского футбола не приехал на встречу с Трампом – у некоторых игроков неудобный график
На этот раз досталось игроку в американский футбол Сакуону Баркли из Филадельфия Иглз. Болельщики не оценили его любезностей с Трампом и возмутились в комментариях на странице футболиста в X.
"Отдельные люди сильно разозлились, что я играл в гольф и прилетел в Белый Дом с президентом США Дональдом Трампом. Я просто уважаю власть, это не так трудно понять.
Не так давно я играл в гольф с Бараком Обамой и завершу свою игру с Трампом. А теперь вон из моих комментариев со всей вашей политикой. Всем хорошего дня", – написал Баркли в Х.