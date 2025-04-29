Президент США Дональд Трамп стал синонимом слова "скандал". Какой бы спортсмен не встретился с ним – он сразу же получает беспощадную критику.

Звезда американского футбола не приехал на встречу с Трампом – у некоторых игроков неудобный график

На этот раз досталось игроку в американский футбол Сакуону Баркли из Филадельфия Иглз. Болельщики не оценили его любезностей с Трампом и возмутились в комментариях на странице футболиста в X.

"Отдельные люди сильно разозлились, что я играл в гольф и прилетел в Белый Дом с президентом США Дональдом Трампом. Я просто уважаю власть, это не так трудно понять.

Не так давно я играл в гольф с Бараком Обамой и завершу свою игру с Трампом. А теперь вон из моих комментариев со всей вашей политикой. Всем хорошего дня", – написал Баркли в Х.

lol some people are really upset cause I played golfed and flew to the White House with the PRESIDENT. Maybe I just respect the office, not a hard concept to understand. Just golfed with Obama not too long ago…and look forward to finishing my round with Trump ! Now ya get out my… — Saquon Barkley (@saquon) April 28, 2025