В следующем поединке звездный украинец сойдется с американцем Майклом Фоксом (24-4, 5 КО). Их бой состоится 17 мая в Commerce Casino (пригород Лос-Анджелеса).

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Поединок Богачука не будет титульным, но именно он оказался на вершине афиши, которую опубликовали организаторы вечера. Украинец "затмил" бой Мидзуки Хирута – Карла Мерино за титул чемпиона WBO среди женщин в суперлегком весе и Омар Тринидад – Александр Эспиноза за титул чемпиона континентальной Америки WBC в полулегком весе.

Напомним, предыдущий поединок Богачук провел 21 декабря в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сергей победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом после 6-го раунда. Соперник не смог продолжать поединок. Благодаря этой победе украинец стал претендентом на чемпионский пояс WBC.