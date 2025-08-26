Арнольд Хегай проведет поединок в середине сентября этого года.

33-летний украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22-2-1, 14 КО) сойдется на ринге с 43-летним венесуэльцем Либорио Солисом (37-8-1, 17 КО). Бой, как сообщает промоутерская компания Agon Sports, состоится 12 сентября в Берлине (Германия).

25 марта этого года Хегай потерпел второе в карьере поражение – проиграл по очкам раздельным решением судей многократному претенденту на титулы чемпиона мира Джоету Гонсалесу из США.

Либорио Солис, экс-чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе, также будет боксировать после поражения. Он в мае 2025 года по очкам уступил аргентинцу Эктору Андресу Сосе. До того боя Солис не проводил поединков с июля 2023 года.

