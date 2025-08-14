Тейлор Фриц неожиданно уступил Теренсу Атману в матче 1/8 финала хардового турнира в США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/8 финала

Тейлор Фриц (США, АТР №4) – Теренс Атман (Франция, АТР №136) – 6:3, 5:7, 3:6

Американец уверенно начал поединок, выиграв первый сет, однако в двух следующих сильнее был Атман. Матч длился 2 часа. Это была вторая встреча теннисистов и первая победа француза.

Теренс Атман впервые в карьере одолел соперника из топ-5 рейтинга АТР. В следующем раунде турнира он встретится с датчанином Хольгером Руне (АТР №9).

LOOK WHAT IT MEANS



World No.136 Terence Atmane records his first Top-5 win and reaches his first Masters quarter-final, 3-6 7-5 6-3 over Fritz. #CincyTennis pic.twitter.com/rkaU5L13KY — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

