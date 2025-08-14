Звездный теннисист из топ-5 рейтинга проиграл 136-й ракетке мира на турнире в Цинциннати
Тейлор Фриц неожиданно уступил Теренсу Атману в матче 1/8 финала хардового турнира в США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".
ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/8 финала
Тейлор Фриц (США, АТР №4) – Теренс Атман (Франция, АТР №136) – 6:3, 5:7, 3:6
Киченок вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати – украинка вместе с австралийкой выбили хозяек турнира
Американец уверенно начал поединок, выиграв первый сет, однако в двух следующих сильнее был Атман. Матч длился 2 часа. Это была вторая встреча теннисистов и первая победа француза.
Теренс Атман впервые в карьере одолел соперника из топ-5 рейтинга АТР. В следующем раунде турнира он встретится с датчанином Хольгером Руне (АТР №9).
Свьонтек после срыва встречи с Костюк вышла с юбилеем в 1/4 финала в Цинциннати – действующую финалистку отправили домой