Пилот команды Рэйсинг Буллз Исак Аджар получит новый трофей за финиш на третьем месте в Зандворте.

На Гран-при Нидерландов Исак Аджар из команды Рэйсинг Буллз оформил свой первый финиш на подиуме в карьере в Формуле-1.

Формула-1: победа Пиастри, подиум Аджара, сенсационный сход с трассы Норриса, Хэмилтона и Леклера

В честь этого пилоту вручили традиционный кубок, однако во время празднования с командой трофей поломался.

В компании Royal Delft, которая производит кубки для Формулы-1 уже отреагировали на казус, сообщает Motorsport.

"Вместе с организаторами Гран-при Нидерландов мы хотим, чтобы обладатель третьего места получил трофей, на который он заслуживает. Мы собираемся сделать новый трофей для Аджара", – заявил представитель Royal Delft.

Напомним, что Исака Аджара все чаще сватают в напарники Макса Ферстаппена из Ред Булл. Текущий партнер нидерландца по команде Юки Цунода проводит очень неубедительный сезон и может покинуть австрийскую команду в конце года.

