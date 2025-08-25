Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса накануне мегафайта американского и мексиканского боксеров сообщил неприятную новость для Кроуфорда, информирует talkSPORT.

Теренс потеряет чемпионский пояс WBA в первом среднем весе, как только поединок с Канело начнется. Дело в том, что этот бой состоится во втором среднем весе – не в той категории, где должен был боксировать Кроуфорд.

Мендоса заявил, что Теренс Кроуфорд сам лишит себя статуса чемпиона, решившись на бой с Альваресом за абсолют. Новым чемпионом мира WBA в первом среднем весе станет Аббас Барау из Германии. Сейчас он владеет временным поясом организации.

