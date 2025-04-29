Бывший чемпион UFC в тяжелом весе сбил насмерть 17-летнюю девушку, информирует Lebledparle.

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Нганну катался на мотоцикле в столице Камеруна – Яунде. Под колеса байка попала Нтсама Бриджит Мануэлла, которая возвращалась домой после прогулки с друзьями. По словам свидетелей, Нганну немедленно бросился на помощь и отвез девушку в элитную больницу Яунде, где оплатил все процедуры госпитализации. К сожалению, от полученных травм Мануэлла умерла во время операции.

38-летний Нганну потрясен инцидентом и до сих пор не сделал ни одного публичного заявления, хотя трагедия произошла еще 20 апреля. Семья жертвы просит конфиденциальности. Сейчас начато расследование с целью выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.