Сборная Словении во главе с Лукой Дончичем стартовала на чемпионате Европы с поражения.

Словенская сборная в матче первого тура групповой стадии Евробаскета-2025 уступила команде Польши со счетом 95:105. Лучшим игроком в стане балканцев стал Лука Дончич, который принес команде 34 очка.

Дончич стал первым за последние 30 лет баскетболистом, который в матче баскетбольного чемпионата Европы набрал 30+ очков (34), отдал 5+ ассистов (9) и совершил 5+ перехватов (5).

Кроме того, лидер команды Словении стал первым игроком, начиная с 2005 года, который в одном матче Евробаскета реализовал 17 штрафных бросков (из 18-ти). 20 лет назад в составе сборной Испании Хуан Карлос Наварро реализовал 18 штрафных бросков в матче против сборной Хорватии.

Luka Doncic became the first player in the recorded #EuroBaskethistor #EuroBasket history combining for 30+ PTS, 5+ AST, and 5+ STL ? pic.twitter.com/r7F2Vfxz4C — BasketNews (@BasketNews_com) August 28, 2025

Luka Doncic with 17 made free throws - the most for any player in a #EuroBasket game since 2005 when Juan Carlos Navarro made 18 against Croatia pic.twitter.com/Kuz4KSmZM3 — BasketNews (@BasketNews_com) August 28, 2025

