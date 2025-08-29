Звездный Дончич установил два исторических достижения на Евробаскете-2025 – Словении это не помогло
Сборная Словении во главе с Лукой Дончичем стартовала на чемпионате Европы с поражения.
Словенская сборная в матче первого тура групповой стадии Евробаскета-2025 уступила команде Польши со счетом 95:105. Лучшим игроком в стане балканцев стал Лука Дончич, который принес команде 34 очка.
Дончич стал первым за последние 30 лет баскетболистом, который в матче баскетбольного чемпионата Европы набрал 30+ очков (34), отдал 5+ ассистов (9) и совершил 5+ перехватов (5).
Кроме того, лидер команды Словении стал первым игроком, начиная с 2005 года, который в одном матче Евробаскета реализовал 17 штрафных бросков (из 18-ти). 20 лет назад в составе сборной Испании Хуан Карлос Наварро реализовал 18 штрафных бросков в матче против сборной Хорватии.
