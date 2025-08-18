Мир бейсбола шокировало известие о смерти юного таланта Густаво Тальмаре. Игроку было всего 14 лет, передает Marca.

Молодой доминиканец, который был на карандаше многих бейсбольных клубов США, утонул ночью в Лагуна-дель-Торо, неподалеку от академии, где он тренировался.

Тальмаре стал настоящей звездой бейсбола после чемпионата мира 2023 года среди команд до 12 лет. Там он показал невероятно высокий уровень игры и с тех пор считался одним из самых перспективных бейсболистов мира.

Семья погибшего не верит, что их сын самостоятельно покинул академию без разрешения тренеров, и считает, что Густаво могли убить. Следствие по делу продолжается.

