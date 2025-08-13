Американский легкоатлет Фред Керли нарушил антидопинговые правила и получил временный запрет на выступления на всех соревнованиях. Как информирует Athletics Integrity Unit, он пропустил три допинг-теста за последние 12 месяцев, не предоставив информацию о своем местонахождении.

Чемпион Олимпиады-2024 по боксу попался на допинге – известно, что он употреблял

Такое нарушение приравнивается к использованию допинга. Исходя из этого, 30-летнему Керли грозит двухлетняя дисквалификация, если его вина будет доказана. Сам спортсмен заявил, что будет судиться, чтобы доказать свою невиновность.

Фред Керли является трехкратным чемпионом мира (в эстафетах 4х100 и 4х400 метров и в беге на 100 метров), а также обладателем серебра и бронзы на Олимпиадах 2020 и 2024 годов в беге на 100 метров.

"Я не верю": Саладуха поделилась последними новостями о допинговом деле Бех-Романчук