Звездные британские боксеры повторили бой отцов, которые дважды встречались в 90-х. Тогда была победа Юбенка-старшего и ничья.

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Сыновья держали марку, устроив зрелищную "зарубу" на стадионе Тоттенхэма. Эксперты советовали Бенну не затягивать бой, и Конор действительно агрессивно провел стартовые раунды. Впрочем, постепенно силы завершились, а старший на 7 лет Юбенк перевел поединок в более удобный для себя ритм. В девятом раунде боксеры столкнулись головами, в результате чего у Криса появилось рассечение. Последняя 3-минутка окончательно превратилась в "месиво", которое чудом не завершилось хотя бы нокдауном.

Все трое судей насчитали победу Юбенку со счетом 116:112. Справедливо – "Next Gen" нанес больше ударов (912 против 593!) и имел лучшую точность (367 против 215). 28-летний Бенн потерпел первое поражение в профессиональной карьере, но точно не должен стыдится. Да и деньжат британцы заработали немало. Гонорар Юбенка составил 13,3 млн долларов, тогда как Бенн получил 10,6 млн.