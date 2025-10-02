Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, многократная победительница этапов Кубка мира Линн Сван резко высказалась относительно возможного возвращения российских спортсменов на международную арену.

Бывший чешский биатлонист трагически погиб, катаясь на велосипеде

"Мой ответ – тогда я не хочу соревноваться. Однако я не знаю, как чувствую себя, если окажусь на старте Олимпийских игр и они будут там. Возможно, я буду в суперформе, а у меня еще никогда не было медалей на Олимпиаде. Но я могу только надеяться, что у меня хватит твердости на тот момент. Потому что последнее, чего я хочу – это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта", – цитирует Сван Expressen.

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Именно на нем примут решение, допустят ли российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.

МОК официально лишил российского биатлониста золота в Ванкувере – Фуркад получил шестую медаль Олимпиады