Первый номер мирового биатлонного рейтинга и действующая обладательница Кубка мира Франциска Пройс получила награду "Золотая курица", сообщает Ski-nordique.net.

Спортсменка получила трофей во время проведения тренировочного сбора в Рупольдинге. Его Пройс вручил известный телеведущий и певец Флориан Зильберейзен.

Эта награда вручается ежегодно, начиная с 1995 года, в память о художнице Хельге Ханеманн. Владельцами "Золотой курицы" являются журналы Superillu и Mitteldeutscher Rundfunk. Награда отражает восхищение читателей и зрителей.

Ранее "Золотую курицу" в разные годы получали три представителя биатлона: в 2004 году это был Франк Лук, в 2009-м – Кати Вильгельм, а в 2012-м трофей получила легендарная Магдалена Нойнер.

