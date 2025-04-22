"Я часто приезжаю в Украину, меня многое связывает с Одессой. Здесь я начал учиться, заниматься единоборствами, здесь я сформировался как профессиональный боец. До сих пор у меня осталось много друзей.

"Россиянам вообще нельзя доверять": суперзвезда UFC сделал мощное заявление в интервью трамписту, к которому ходил Арестович

Сегодня (видео обнародовано в ночь с 21 на 22 апреля – прим. Футбол 24) Одессу бомбили особенно сильно (из того, что я видел). Я видел много взрывов прямо из своего окна. Это должно закончиться. Всем мира и добра", – написал Долидзе в Instagram и прикрепил видео мощных взрывов, которые было видно из окна.

Напомним, Роман родился в Батуми, а в 2008 году поступил в Одесский Национальный Морской Университет. Параллельно занимался спортом, став шестикратным чемпионом Украины по греплингу. В 2016 году Долидзе начал карьеру в MMA.