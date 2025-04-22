Звезда UFC находился в Одессе во время обстрела и снял ужасающие кадры
Грузинский боец UFC Роман Долидзе продолжает посещать Одессу даже во время войны и показывает миру ужасные последствия воздушных атак россиян.
"Я часто приезжаю в Украину, меня многое связывает с Одессой. Здесь я начал учиться, заниматься единоборствами, здесь я сформировался как профессиональный боец. До сих пор у меня осталось много друзей.
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Сегодня (видео обнародовано в ночь с 21 на 22 апреля – прим. Футбол 24) Одессу бомбили особенно сильно (из того, что я видел). Я видел много взрывов прямо из своего окна. Это должно закончиться. Всем мира и добра", – написал Долидзе в Instagram и прикрепил видео мощных взрывов, которые было видно из окна.
Напомним, Роман родился в Батуми, а в 2008 году поступил в Одесский Национальный Морской Университет. Параллельно занимался спортом, став шестикратным чемпионом Украины по греплингу. В 2016 году Долидзе начал карьеру в MMA.