Центровой Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма отметился неординарным и человечным поступком во время своего визита в Коста-Рику.

В соцсетях завирусилось видео со звездным французом Виктор Вембаньямой, известным, прежде всего, из-за своих уникальных неординарных данных (224 см).

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Центровой Сан-Антонио Спёрс неожиданно сыграл в футбол с обычными ребятишками в Коста-Рике во время своего визита. В соцсетях уже шутят, что Вембаньяма прекрасно подошел бы лондонскому Арсеналу, который славится розыгрышами стандартов.

Добавим, что Сан-Антонио Спёрс досрочно завершили сезон НБА 2024/25, поскольку не смогли попасть хотя бы в плей-ин. Вебаньяма же был прооперирован в марте, а вернуться должен только в начале следующего сезона НБА (в октябре).

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