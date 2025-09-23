Звезда НБА получил разрыв крестообразной связки и пропустит весь следующий сезон
Защитник Хьюстон Рокетс Фред Ванвлит получил тяжелую травму.
Хьюстон Рокетс проведет сезон 2025/26 без своего лидера Фреда Ванвлита, информирует инсайдер ESPN Шемс Чарания.
Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл из игры на большой срок.
Защитник Рокетс в сезоне-2024/25 провел 60 матчей. В среднем Фред набирал 14,1 очка, делал 3,7 подбора и 5,5 передач за игру.
Добавим, что летом Ванвлит продлил контракт с Хьюстоном на 2 года.
