Хьюстон Рокетс проведет сезон 2025/26 без своего лидера Фреда Ванвлита, информирует инсайдер ESPN Шемс Чарания.

Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл из игры на большой срок.

Защитник Рокетс в сезоне-2024/25 провел 60 матчей. В среднем Фред набирал 14,1 очка, делал 3,7 подбора и 5,5 передач за игру.

Добавим, что летом Ванвлит продлил контракт с Хьюстоном на 2 года.

