Защитник Милуоки Дамиан Лиллард может надолго остаться вне игры из-за травмы, которую получил в матче плей-офф НБА против Индианы.

Лиллард пытался добраться до мяча, однако умудрился подвернуть голень в этом эпизоде. После этого Дамиан не смог подняться на ноги и продолжить игру.

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Как сообщает пресс-служба НБА, предварительное обследование защитника Милуоки показало возможную травму ахиллова сухожилия. Подробнее обследование будет проведено сегодня, 28 апреля.

"Завтра сделают снимок. Очевидно, это голень. И, честно говоря, это не очень многообещающе. Я сразу это понял. Мне стало его жалко, парень пытался вернуться в свою команду и, знаете, мне просто стало его жалко", – рассказал тренер Милуоки Док Риверс.

Добавим, что Лиллард пропустил концовку регулярного первенства НБА из-за обнаруженного тромба в правой икроножной мышце. Тогда Дамиан пропустил 14 матчей, а также первую игру плей-офф против Индианы.

Dame Lillard injured his achilles



Prayers up pic.twitter.com/6Zh9VJj1zM — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 28, 2025

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