Французский лыжник Лука Шанава всерьез рискует не попасть на чемпионат мира из-за повреждения.

Шанава получил стрессовый перелом берцовой кости, о чем француз сообщил в своем Instagram.

"Плохие новости: Жизнь не всегда идет по плану. Стрессовый перелом голени оставит меня вне тренировок на некоторое время", – написал Шанава в соцсетях.

Ожидается, что травма заставит Луку пропустить минимум несколько недель. Кубок мира 2025/26 начинается уже 28 ноября, а Шанава рискует не набрать форму к старту соревнований. Добавим, что он является одним из лучших спринтеров мира, а прошлый сезон француз завершил на четвертом месте в спринтерском зачете Кубка мира.

