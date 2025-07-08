Президент Индианы Кевин Притчард сообщил, что Халибертон в следующем сезоне не сыграет.

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"Я не сомневаюсь, что он вернется еще сильнее, чем когда-либо был. Операция прошла хорошо, но в следующем сезоне он не будет играть. Мы не хотим рисковать, поэтому можете даже не надеяться на это", – приводит слова Притчарда ESPN.

Напомним, 25-летний защитник травмировался во время матча финальной седьмой игры НБА против Оклахомы (91:103). Получив мяч, Тайриз пошел в проход, однако упал после первого же шага. Игрок не смог самостоятельно покинуть площадку.

В итоге Индиана проиграла финал НБА, победителем чемпионата стала Оклахома.

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