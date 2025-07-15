В понедельник, 14 июля ушел из жизни тайский игрок в пул Чанг Юн Лин.

Спортсмен скоропостижно скончался в Джакарте, (Индонезия), сообщает Focustaiwan.tw. Чанг Юн Лину было всего 40 лет.

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Чанг, который имел прозвище "Дьявольское Огненное Облако", играл в пул утром, но почувствовал недомогание и вернулся в отель. Президент Ассоциации бильярда Китайского Тайбэя Чао Фон-понг отмечает, что Чанга нашли в гостиничном номере без пульса и дыхания. Мужчину доставили в больницу, но реанимировать его не удалось.

Чанг Юн Лин должен был представлять Тайвань на Всемирных играх в Китае, которые состоятся в августе. В 2012 году Чанг занял первое место в мировом рейтинге игроков после победы на чемпионате мира по восьмерке.

Добавим, что пул является видом бильярда, в него играют цветными шарами на специально оборудованном столе.

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