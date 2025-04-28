Команда Филадельфия Иглз планирует посетить президента Дональда Трампа в Белом доме, чтобы отпраздновать свою победу в Супербоуле, что является обычной практикой для команд-победителей, впрочем, MVP турнира 2024 года Джейлен Хартс не присоединится к своим товарищам по команде, сообщает NBC News.

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По информации Белого дома, у Хартса и других игроков, которые могут отсутствовать, были "трудности с расписанием". Сам Джейлен Хартс на вопрос журналистов, придет ли он на встречу с президентом, промолчал.

Стоит отметить, что в 2018 году члены команды Филадельфии Иглз отказались от встречи в Белом доме после победы в Суперкубке. Это заставило президента США Дональда Трампа отозвать приглашение. Однако в этом году команда официально приняла предложение после противоречивых сообщений об их планах.