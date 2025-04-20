АТР 500, Мюнхен (Германия), грунт, финал

Александр Зверев (Германия, WTA №3) – Бен Шелтон (США, WTA №15) – 2:0 (6:2, 6:4)

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Немецкий теннисист Александр Зверев одолел американца Бена Шелтона в решающем матче теннисного турнира в Мюнхене. Третья ракетка мира уверенно расправился с соперником в двух сетах и получил 24-й трофей в своей карьере. У американского теннисиста не было ни одного брейк-пойнта за весь матч. Для Шелтона это уже второе подряд поражение против Зверева в карьере.

На пути к финалу немецкий теннисист прошел Таллона Грикспора, Фабиана Марожана, Александра Мюллера и Даниэля Альтмайера. Это первая победа на турнире для Зверева с октября 2024 года, когда он победил на соревнованиях в Париже, а также первый триумф на мюнхенском турнире с 2018 года.

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