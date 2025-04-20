"Должен быть хороший бой, но Александр Усик прямо сейчас – это топ. Если Дюбуа побьет Усика, то это будет огромная победа. Усик имел два сложных боя с Тайсоном Фьюри. Сколько эти бои отобрали у него? Ведь он выйдет против младшего, более сильного бойца.

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Нельзя закрывать глаза на тот факт, что Дюбуа моложе и сильнее. Александр Усик имеет большой любительский опыт, имеет большой пробег, но я считаю, он живчик. Слушайте, должен быть замечательный поединок. Если вы мне скажете, что бой в силе – это супер, это 50 на 50. Я говорю правду, я здесь никого не критикую, а стараюсь реально смотреть на вещи. Александр Усик – крутезный боксер, высокая работоспособность, отличная работа ног.

Дюбуа же имеет очень хороший джеб, мощь, он нокаутирующий панчер. Если он сможет избежать натиска Усика в поздних раундах и будет контролировать его джебом и своей мощью – он может выиграть этот бой.

Но если Усик в начале боя найдет свой ритм, как он всегда это делает. Он имеет прекрасную способность адаптироваться. Он может адаптироваться к любому стилю. Посмотрите, как он адаптировался к Джошуа и к Тайсону Фьюри, а это абсолютно два разных бойца. И ко всем другим супертяжам и крузерам, с которыми он дрался. Он, возможно, лучший в нашем поколении, надо это уважать", – сказал Лерена в комментарии BoxNation.

Напомним, следующим соперником южноафриканского тяжеловеса будет украинец Сергей Радченко (11-7, 5 КО), против которого он будет проводить защиту титула 1 мая.

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