45-летняя Винус Уильямс возглавила список теннисисток, которые получили wild card на участие в основной сетке US Open-2025. Об этом сообщил оргкомитет турнира.

Свитолина и еще три украинские теннисистки попали в основную сетку US Open-2025

Кроме Винус Уильямс, в реестр попали американки Клерви Нгунуе, Джульета Пареха, Кэти Макнелли, Валери Глозман и Алисса Ан, а также француженка Каролин Гарсия, которая является полуфиналисткой турнира 2022 года, и австралийка Талия Гибсон.

Винус Уильямс – семикратная победительница турниров Grand Slam в одиночном разряде, в частности дважды она побеждала на Открытом чемпионате США (2000, 2001).

У мужчин wild card получили американцы Брэндон Холт, Нишеш Басаваредди, Тристан Бойер, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланш, а также француз Валентен Руе и Тристан Скулкей из Австралии.

Напомним, на US Open-2025 гарантированно сыграют четыре украинские теннисистки во главе с Элиной Свитолиной.

Украинские теннисистки получат шанс на рекордные призовые US Open – в Нью-Йорке будут невероятные деньги