Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью уверен, что украинец Александр Усик смог бы выиграть у легендарного Эвандера Холифилда, если бы их встреча на ринге состоялась.

– Раньше я думал, что Эвандер Холифилд победил бы любого крузера в истории, но теперь так не считаю. Думаю, что Усик победил бы его. Его работа ног была бы слишком серьезной проблемой. Такой бой должен был бы состояться, когда Холифилд был в крузервейте.

Спуститься в весе он уже не мог. Так же и Александр сейчас не может снова спуститься в крузервейт и быть столь же эффективным. Это не сработает. Я знаю, что такое подниматься в хевивейт. Я сам был в хевивейте два года, когда проводил бои с Хэем. Тело привыкает к этому весу. В лагере ты лучше держишь удары. Все работает как следует. Он никогда больше не сможет опуститься до 90 кг.

– То есть, Усик выиграл бы и в хевивейте, и в крузервейте?

– Да. Дело не в том, что он был на несколько уровней выше. Холифилд – действительно выдающийся боец. Но Усик просто не будет ввязываться с ним в открытый бой. Он будет двигаться и работать в стиле боксера. Усик боксировал бы с Холифилдом так же, как с Гассиевым. Это было бы лучшее исполнение в его карьере. Невероятное выступление.

Посмотрите на Усика против Энтони Джошуа. А теперь посмотрите на него в реванше против Даниэля Дюбуа. Это два совершенно разных боксера. Посмотрите на Усика против Тайсона Фьюри в первом бою. И опять же – на него против Дюбуа.

Во втором бою с Дюбуа он был значительно тяжелее, а в бою с Фьюри – легче, острее. Он постоянно давил, чего мы от него раньше не видели. Усик меняется и подстраивается под каждый бой и каждого соперника. И я думаю, что он сделал бы то же самое против Холифилда. Если честно, я считаю, что у Тайсона больше шансов, чем у Холифилда, – цитирует Беллью Esportsbets.

Александр Усик 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом в пятом раунде у Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом хевивейта.

Украинец, напомним, в своем последнем бою в крузервейте в ноябре 2018 года выиграл у Тони Беллью нокаутом в восьмом раунде, после чего британец объявил о завершении карьеры.

