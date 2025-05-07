"Люди хотели, чтобы я назвал Путина кровавым диктатором. Я, как мужчина, должен отвечать за свои слова. Оскорблять такого человека – это опасно. Причем не только для меня, но и для всей страны.

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Об этом должны думать все, кто говорит такие вещи. Такое не прощается. Если бы я был один... Но у меня пятеро детей, есть жена, родители. Я должен думать не только о себе, но и о безопасности своей семьи.

Кто мне может гарантировать безопасность? Латвия, Литва, Эстония? Даже если они соберутся вокруг – не смогут меня защитить. Все, кто выкрикивает какие-то лозунги – я считаю, они не думают наперед. Это шахматы, а не шашки. А я в шахматы немного умею играть", – сказал Бриедис в интервью Viktor Logic.

Напомним, что в январе 2018 года Александр Усик победил латвийца по решению судей. Позже Усик отмечал, что Майрис был самым сложным его соперником, хотя это было еще до его перехода в хевивейт.

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