Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью высказался относительно повторного поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

"Дюбуа 27 лет, но он уже многое пережил в ринге. Его можно назвать ветераном. У него были неправильные ходы, были поражения, были нокдауны и нокауты.

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И он нашел способ вернуться и стать чемпионом. Победа над Джошуа была чем-то особенным – он находится на хорошем рекорде, он на подъеме, что может помочь ему победить Усика", – цитирует Беллью DAZN.

Напомним, поединок за титул абсолютного чемпиона мира между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

К слову, Беллью встречался с непобедимым украинским боксером 10 ноября 2018 года. Тогда Усик нокаутировал британца.

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