42-летний Беллью, который завершил свою карьеру в 2018 году после поражения от Александра Усика, заявил, что только два боксера современности могут нанести поражение украинцу.

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"Людям это не понравится, но парень, который даст ему лучший бой, это, вероятно, Тайсон Фьюри. Именно он пока что доставил Усику больше всего хлопот. Так что – Фьюри. Ну, или "Эй Джей" (Энтони Джошуа). Энтони в матче-реванше с Усиком был на равных с ним до десятого раунда", – цитирует Беллью talkSPORT.

Александр Усик, напомним, в сентябре 2021 года и в августе 2022-го нанес Энтони Джошуа два поражения. В 2024 году украинец дважды выиграл у Тайсона Фьюри.

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