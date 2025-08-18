Жасмин Паолини и Вероника Кудерметова встретились в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Цинциннати. Результат матча и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/2 финала

Вероника Кудерметова (WTA № 36) – Жасмин Паолини (Италия, WTA № 9) – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6

Жасмин Паолини, имея седьмой номер посева, первую половину встречу с так называемой "нейтральной" представительницей России Вероникой Кудерметовой провела мощно и максимально рационально. В первом сете ей для победы хватило единственного брейка, который она сделала сопернице в восьмом гейме. После этого итальянка на своей подаче закрыла партию – 6:3.

Во втором сете Паолини снова сделала брейк россиянке и вышла вперед – 3:2. Далее она уверенно держала преимущество, но при счете 5:4 в свою пользу игру не закрыла. Впоследствии на корте установилось равновесие, а судьба партии решилась на тай-брейке – Кудерметова победила.

Судьба решающей партии определилась в шестом гейме – Паолини забрала подачу соперницы, повела 4:2 и затем не без проблем довела дело до победы.

В финале Паолини ждет представительница Польши Ига Свентек. Она в полуфинале переиграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Паолини, напомним, на Ролан Гаррос этого сезона стала жертвой украинки Элины Свитолиной, которой уступила в 1/8 финала в трех сетах – 4:6, 6:7 (6:8), 1:6.

