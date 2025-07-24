“Это было самое большое событие в жизни Дюбуа, бой за абсолютного чемпиона, – ты в игре, где постоянно получаешь удары в голову. Но ты должен подняться и драться снова. Он поднялся после нокдауна, но его угол выбросил полотенце, потому что они знали, что он хочет выйти снова. Он должен был сделать последний рывок в бою – просто выйти и выложить все, что у него есть.

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Мы в игре под названием "бокс" и ты должен идти до конца, когда надо. Люди потратили тяжело заработанные деньги, чтобы увидеть этот бой. Ты просто должен идти до конца, до последнего. Вот почему мы критикуем Дюбуа – потому что должны сказать откровенно: "Ты не пошел ва-банк", – заявил Дерек Чисора в эфире The Sun Sport.

Напомним, что Чисора боксировал в свое время не только против Александра Усика в 2020 году, но и Виталия Кличко в 2012-м. Оба боя британец проиграл по решению судей.

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