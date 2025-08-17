Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО), который в 2012 году проиграл Виталию Кличко, а в 2020-м – Александру Усику, заявил, что его шансы на титул минимальны. Это все исключительно из-за гегемонии Усика.

Чисора выбрал следующего соперника для Усика: "Если он хочет стать лучшим, то должен с ним подраться"

"Я хочу провести 50-й бой. Я хочу, чтобы он прошел где-то, где я могу быть счастлив. Но если будут правильные суммы. Мне предлагали бой с Джарреллом Миллером в Вегасе в андеркарде Канело. Цифры были неправильными. Мне предлагали бой с Мозесом (Итаумой) в Саудовской Аравии. Мне предлагали много хороших боев, но проблема в том, что предлагать – это хорошо, мне это нравится. Но иногда все должно быть правильно для меня. И скоро это будет.

Бой за титул? Честно говоря, я не знаю, потому что просто сейчас Александр (Усик) держит все карты в супертяжелой игре. Он этого заслуживает. Это не то, что он поставил себя на вершину. Нет, он пробился туда, побил всех, собрал все пояса, и заслуживает делать с ними то, что хочет.

Подерется ли Усик с Паркером? Джозеф Паркер – это один из... Как бы это объяснить? Паркер как девушка, на которую не встает", – заявил Чисора в комментарии iFL TV.

В команде наследника Тайсона Фьюри высказались о бое с Усиком: "Тот сразу скажет: "Да"