Легендарные американские бойцы – Шеннон Бриггз и Оливер Макколл – хотят доказать, что у них есть еще порох в пороховницах.

Известный американский боксер Шэннон Бриггз (60-6-1, 53 КО) готовится провести бой с экс-чемпионом вита Оливером Макколлом (61-14, 40 КО), сообщает WBN.

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По информации источника, предварительно поединок запланирован на 1 июля. Он состоится в городе Нэшвилл, штат Теннеси.

53-летний Бриггз, которого в Украине хорошо знают из-за поражения Виталию Кличко в 2010-м, после которого он три года не выходил на ринг, последний раз дрался в 2016-м. В последнее время Шэннон начал активно тренироваться и вернул вес в 114 кг, с которым выступал в большинстве боев.

59-летний Макколл, который известен тем, что в 1995 году победил техническим нокаутом Леннокса Льюиса и завоевал титул чемпиона мира в хевивейте, за последний год провел две встречи, в которых одержал две победы. В последнем бою Оливер нокаутировал 52-летнего земляка Гэри Коби.

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