Беременную жену игрока сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари укусила акула, сообщает Sportando.

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Инцидент произошел на побережье Пуэрто-Рико на пляже Исла-Верде. Отмечается, что у журналистки пострадала правая нога.

Женщине сразу оказали необходимую медицинскую помощь, а затем доставили в медицинский центр для дальнейшего обследования. Известно, что состояние 39-летней Бой остается стабильным, а ее жизнь не находится под угрозой. К слову, у пары уже есть двое детей – дочь Анастасия (2020 г. р.) и сын Родольфо (2023 г. р.).

Напомним, 36-летний Галлинари с 2008 года выступал за океаном. Он известен своими выступлениями за Лос-Анджелес Клипперс, Оклахому, Детройт и Милуоки. С 2025-го баскетболист выступает в Перто-Рико за Вакерос де Баямон.

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