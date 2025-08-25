Команды Украины и Северной Македонии провели очередной матч в группе на чемпионате Европы U-16. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025 U-16, группа D

Северная Македония – Украина – 40:71 (14:15, 9:15, 6:17, 11:23)

"Сине-желтые" одержали свою первую победу на чемпионате Европы в Дивизионе В, одолев сборную Северной Македонии. Соперницы навязали украинкам борьбу только в первой четверти, которая завершилась минимальной победой Украины в одно очко.

В дальнейшем наши баскетболистки увеличивали свое преимущество. После первых двух четвертей украинки выигрывали в 7 баллов, но в конце матча отрыв достиг максимального 31 очка. В итоге, сборная Украины одержала разгромную победу 71:40.

Самой результативним игроком в составе "сине-желтых" стала Доминика Мурзова, которая набрала 22 очка, сделала 7 подборов, 5 блок-шотов, 4 передачи и 4 перехвата. Сборная Украины заняла четвертое место в своей группе и будет играть в турнире за 9-12 места. В следующем матче девушки встретятся с командой Дании, которая стала третьей в группе С.

