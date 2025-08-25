Команды Украины и Греции провели очередной матч в группе на чемпионате Европы U-16. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Украинки проиграли в третий раз на Евробаскете U-16 / fiba.basketball

Евробаскет-2025 U-16, группа D

Украина – Греция – 62:65 (10:24, 18:20, 16:11, 18:10)

Украина: Глухова 8, Максимчук 22, Далила Мурзова 2, Доминика Мурзова 11+4 передачи, Спаприга 8 – старт; Гулямова 6+10 подборов, Коломиец 4+5 подборов, Бивалина 1, Дзигора 0+5 передач, Данилейко 0, Космач 0.

Украинская женская кадетская сборная на Евробаскете-2025 проиграла Болгарии (59:60) и Литве (50:77). Поэтому, чтобы окончательно не потерять шансы на выход в плей-офф, ей надо было побеждать соперниц из Греции.

Встречу украинки начали совсем плохо и продолжили действовать в таком же ключе большую часть второй четверти. Как следствие, баскетболистки из Греции довели свое преимущество до максимальных 22 очков, но "сине-желтые" смогли совершить небольшой рывок и перед большим перерывом немного сократить свое отставание – 28:44.

Во время третьей четверти украинки делали все возможное, чтобы догнать соперниц. Медленно они шли к желаемой цели и за 30 секунд до финальной сирены сократили свое отставание до одного очка. К сожалению, дожать греческих баскетболисток украинки не смогли и в третий раз на турнире проиграли – 62:65.

Самой результативной в украинской сборной в матче стала Виктория Максимчук, которая набрала 22 очка, в частности она реализовала шесть из 11 бросков издали.

В понедельник, 25 августа, команда Украины проведет последний матч группового этапа против сборной Северной Македонии. Победитель встречи будет играть дальше на чемпионате Европы за 9-16 места, а команда, которая проиграет, продолжит борьбу за 17-22 места.

