Украина уступила Сербии в первом туре чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025. Женщины. Групповой этап

Сербия – Украина – 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Сборная Украины впервые с 1994 года сыграла на женском мундиале, соперником "сине-желтых" в первой игре нынешнего турнира стал действующий чемпион мира сборная Сербии.

Сербские волейболисты достаточно уверенно выигрывали первый сет, имея комфортное преимущество в 6 очков. В конце партии украинки несколько сократили отставание, но на что-то большее не смогли – 21:25.

Второй сет также прошел при явной победе Сербии, которые одержали в нем уверенную победу 25:19. В третьей партии наши соперницы ушли в отрыв 9:1, украинки сокращали отставание в течение игры, но сербки снова совершили рывок в конце сета – 17:25.

В итоге, сборная Украины разгромно уступает в первом матче чемпионата мира и сейчас занимает третье место группы Н.

