Женская сборная Украины проиграла Словакии на Евробаскете U-20
Молодежная сборная Украины уступила Словакии на женском чемпионате Европы. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
Женский Евробаскет U-20, дивизион B, матч за 5-8 места
Словакия – Украина – 56:42 (7:10, 18:8, 15:9, 16:15)
Украинская молодежная женская сборная потерпела фиаско в игре против Словакии. Таким образом, наши баскетболистки потеряли шанс финишировать на пятом или шестом местах дивизиона B.
Самым эффективным игроком в нашем составе стала Элина Синякова, которая набрала 10 очков и 5 подборов за матч.
10 августа Украина сыграет с Ирландией в поединке за седьмое итоговое место чемпионата Европы.
