Молодежная сборная Украины уступила Словакии на женском чемпионате Европы. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Женский Евробаскет U-20, дивизион B, матч за 5-8 места

Словакия – Украина – 56:42 (7:10, 18:8, 15:9, 16:15)

Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона

Украинская молодежная женская сборная потерпела фиаско в игре против Словакии. Таким образом, наши баскетболистки потеряли шанс финишировать на пятом или шестом местах дивизиона B.

Самым эффективным игроком в нашем составе стала Элина Синякова, которая набрала 10 очков и 5 подборов за матч.

10 августа Украина сыграет с Ирландией в поединке за седьмое итоговое место чемпионата Европы.

Клуб украинца в НБА определил судьбу тренера – недавно он выигрывал чемпионат