Женская сборная узнала соперников в первом раунде квалификации Евробаскета-2027 среди женщин, сообщает официальный сайт ФБУ.

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Согласно жеребьевке, которая состоялась в Мюнхене (Германия), "сине-желтые" попали в группу Е, где сыграют со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана. Матчи первого раунда запланировано провести 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026 года. В каждом международном окне будет по три игровых дня для каждой сборной.

В соответствии с форматом, во второй раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также три лучшие команды, занявшие третьи места. Там к этим командам присоединятся 7 сборных, которые будут играть в отборе на ЧМ-2026 – Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Испания и Турция. Они сформируют шесть групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут на чемпионат Европы.

Сборная Бельгии как чемпион Европы-2025, а также Финляндия, Литва и Швеция как сохозяйки Евробаскета-2027 автоматически получили путевки на чемпионат Европы. Они сформируют отдельную группу и будут играть между собой во время международных окон.